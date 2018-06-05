Платные дороги в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 июня 2018 года будет открыто движение по новому, шестому пусковому участку длиной 200 км на платной автомобильной трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о платных автомобильных трассах в России.

С 6 июня в России плата будет взиматься за проезд на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью более 1300 км. Платные дороги действуют в 13 субъектах Федерации: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Тверской, Ростовской, Рязанской, Тульской областях, Удмуртии и в Санкт-Петербурге.

История платных дорог в России

Впервые на законодательном уровне принцип платных дорог в России был закреплен в указе президента страны Бориса Ельцина от 8 декабря 1992 года «О строительстве и эксплуатации автомобильных дорог на коммерческой основе». 27 июня 1998 года главой государства был издан указ «О дополнительных мерах по развитию сети автомобильных дорог общего пользования», которым был прописан порядок создания платных магистралей. В частности, плату можно было брать только при наличии свободного проезда по тем же направлениям по бесплатным дорогам.

Первая платная дорога в РФ В качестве пилотного проекта по введению платы за проезд был выбран реконструированный в 1998 году 20-километровый участок трассы М-4 «Дон» — обход села Хлевное в Липецкой области (444-464 км). 22 апреля 1999 года распоряжением правительства РФ он был сделан платным. Спустя год длина платного участка была увеличена до 50 км — к нему был присоединен обход города Задонска.

Закон о платных дорогах

8 ноября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации». В документе детально прописана процедура введения платы на дорогах и деятельность их концессионеров (для управления дорогами они могут привлекать операторов). В частности, регламентируется, что бесплатно этими дорогами могут пользоваться экстренные службы, транспорт общего пользования (за исключением такси) и транспортные средства организаций почтовой связи . На концессионера возлагается ответственность по поддержанию дороги в надлежащем состоянии.

Действующие платные дороги

На трассе М-4 «Дон» плата взимается на девяти участках общей протяженностью 543 км: в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Трасса платная почти целиком от МКАД до Павловска в Воронежской области. Также деньги за проезд взимаются на 28-километровом участке южнее Ростова-на-Дону. Управляет трассой М-4 государственная компания «Российские автомобильные дороги (ГК „Автодор“). Операторами являются ООО „Объединенные системы сбора платы“ и ООО „Автодор — платные дороги“. Стоимость проезда по всем участкам для легковых автомобилей (здесь и далее — при оплате наличными без скидок) — от 680 до 1090 руб. в зависимости от времени проезда.

Платные дороги в Псковской области

Платным является проезд по четырем дорогам в Псковской области общей протяженностью 226 км: Старый Изборск — граница с Эстонией, Остров — граница с Латвией, Опочка — граница с Белоруссией и Ольша — Невель. В отличие от других платных трасс в России, эти дороги были построены задолго до введения платного режима и не были реконструированы. Оператором платных дорог в области является региональный комитет по транспорту и связи. Стоимость проезда для легковых автомобилей по каждой из них составляет от 150 до 300 руб.

Западный скоростной диаметр

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области платным является проезд по внутригородской магистрали Западный скоростной диаметр (ЗСД). Она связывает южную часть города в районе Кольцевой автодороги с Морским портом, Васильевским островом, Приморским районом и далее — с трассой „Скандинавия“. Строительство трассы началось в 2005 году, завершилось в 2016 году, платный режим на всей протяженности трассы (46,6 км) введен с 4 февраля 2017 года. Оператор — ООО „Магистраль северной столицы“. Стоимость проезда по всей протяженности ЗСД — до 500 руб.

С 1 января 2014 года была введена плата за проезд на участке трассы М-1 „Беларусь“, северном обходе города Одинцово (Московская область), по которой можно доехать от развязки Молодогвардейской улицы с Московской кольцевой автодорогой (МКАД) до 33 км Минского шоссе. Протяженность — 20 км. Управляет трассой ГК „Автодор“, оператор — ООО „Новое качество дорог“. Стоимость проезда — от 100 до 350 руб.

В настоящее время ведется строительство скоростной автодороги М-11 (Москва — Санкт-Петербург), которая будет платной на всем протяжении (669 км). Движение по первому участку (обход Вышнего Волочка, 76 км, Тверская область) было открыто 28 ноября 2014 года. С 6 июня будут доступны участки: с 15 км (МКАД) до 58 км (Солнечногорск) в Московской области и с 208 км (Лихославль) до 543 км (Мясной Бор) в Тверской и Новгородской областях. Оператор открытого участка в Московской области — ООО „Северо-Западная концессионная компания“, на остальных — ООО „Автодор — платные дороги“. Общая стоимость проезда по платным участкам составляет для легковых автомобилей от 860 до 1260 руб.

Платный путепровод в Рязани

12 марта 2013 года открылось движение по платному путепроводу через железнодорожные пути в Рязани. Он связал микрорайоны Соколовка и Дашково-Песочня. Оператор моста — ЗАО „Инвестиционная компания „РПД Рязань“. Стоимость проезда — 25 руб., со смарт-картой — 20 руб. (ночью для легковых машин проезд бесплатный).

Платный участок в Удмуртии

С 26 августа 2017 года введена плата за проезд по мостам через реки Каму и Буй по трассе Ижевск — Камбарка — Граница Башкирии в объезд действующей переправы. Оператор — ООО „Региональная инвестиционная компания“. Стоимость проезда — 400 руб. Общая длина участка — 14,7 км.

С 20 марта 2017 года платным стал проезд по трассе М-3 „Украина“ в Калужской области (в настоящее время его общая протяженность — 70 км). Оператор — “ Автодор — платные дороги», общая стоимость проезда — от 65 до 130 руб.

Единый транспондер

Транспондеры — устройства, которые закрепляются на лобовое стекло автомобиля и позволяют проезжать пункты сбора платы без остановки, достаточно снизить скорость до 10-20 км/ч. Также транспондеры представляют скидку на проезд (иногда — до 50%). Например, экономия при проезде по всем платным участкам М-4 «Дон» с этим устройством составляет до 253 руб. (30%). Ранее эти устройства не были совместимы между разными операторами, и, например, для проезда от Москвы до Хельсинки по платным участкам трасс М-11 и Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге водителям требовалось иметь при себе сразу три транспондера, у каждого из которых был отдельный счет.

В 2017 году были заключены соглашения о межоператорском взаимодействии между «Автодор — платные дороги», «Объединенные системы сбора платы» (работает вместе с «Автодором» на М-4), «Магистраль северной столицы», «Главная дорога» и «Новое качество дорог». Таким образом, общий транспондер действует на трассах М-1, М-3, М-4, М-11 и ЗСД. 15 января 2018 года Северный обход Одинцово стал последней платной дорогой, где эта система вступила в действие. К декабрю 2017 года в России было продано более 1 млн транспондеров.

Бывшие платные дороги

В 2000-2011 годах взималась плата за проезд по трассе «Алтай — Кузбасс» в Алтайском крае (137 км), также с открытия в июле 1997 года до 1 января 2011 года платным был новый мост через реку Обь в Барнауле. Отменяя плату за проезд по дорогам и мостам, губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что минусов в платном проезде на этих участках дорог было больше, чем плюсов.

Строящиеся платные дороги

Ожидается, что платной будет Центральная кольцевая автомобильная дорога в Москве и Московской области, строительство которой началось в 2014 году. Планируется строительство и других платных участков дорог в Подмосковье (в основном — путепроводов через железную дорогу).

Рассматриваются и другие проекты платных дорог, в том числе новой трассы Краснодар — Абинск — Кабардинка.