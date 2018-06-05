Лучший дилер — АВИЛОН Volkswagen

Компания Volkswagen подвела итоги 2017 года, которые были озвучены на дилерской конференции в австрийской Вене. Главную награду года, звание лучшего дилера в регионе «Две столицы», получила компания АВИЛОН

"АВИЛОН Volkswagen — это сильная и сплоченная команда одних из лучших специалистов авторитейла, и полученная награда — это достойная оценка нашей работы!", сказал директор дилерского центра Александр Кочетков на торжественном вручении. «Это результат упорной и кропотливой работы всех подразделений: отделов продаж и сервиса, маркетинга и финансовых услуг, и конечно же, отдела корпоративных продаж, который бессменно является лучшим в дилерской сети России с 2011 года!»

Всему коллективу АВИЛОН Volkswagen — самые искренние поздравления с пожеланием «Так держать»!

А всем нашим клиентам — огромное спасибо за выбор нашего дилерского центра. Это и ваша победа!

Всегда ваш, АВИЛОН Volkswagen!

+74957304447

www.avilon-vw.ru