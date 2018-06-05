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В Союзе пешеходов предложили ограничить скорость движения велосипедов и гироскутеров 20 км/ч
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В Союзе пешеходов предложили ограничить скорость движения велосипедов и гироскутеров 20 км/ч 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
России стоит перенять европейский опыт регулирования движения электромеханических транспортных средств — велосипедов, гироскутеров и самокатов: необходимо ограничить скорость их движения 20 километрами в час и создать специальные места для их использования, рассказал «Парламентской газете» председатель Союза пешеходов Владимир Сергеевич Соколов.
«Нужно повторить европейский опыт — ограничить скорость движения электромеханических средств передвижения. Мы предлагаем установить её на уровне 20-ти километров в час. Кроме того, мы считаем, что на таких транспортных средствах стоит перемещаться лишь по специальным трассам», — сказал Соколов.
В частности, граждане, использующие сигвеи и гироскутеры, должны ездить только по велодорожкам и ни в коем случае не выезжать на тротуары, считает эксперт.
«В рекреационных зонах, к примеру, есть велодорожки. Сейчас Москва активно развивает это направление — а другие регионы впоследствии будут брать пример со столицы», — напомнил Соколов.
На данный момент закона, регулирующего движение электромеханических транспортных средств нет, а те, кто управляет ими, считаются пешеходами.
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