В Алтайском крае 7-9 июня ограничат движение из-за военных колонн

Движение в районе ЗАТО «Сибирский» Алтайского края временно ограничат 7, 8 и 9 июня из-за военных колонн.

По данным краевой ГИБДД, на участке «Садоводство „Горизонт“ — „Р-256“ — ЗАТО Сибирский» перекроют дорогу с 18:00 до 19:00 часов 7 июня.

На участке «Садоводство „Горизонт“ — „Р-256“ — ЗАТО Сибирский» — с 07:40 до 09:40 часов и с 16:10 до 17:10 часов 8 июня. На участке «ЗАТО Сибирский — „Р-256“ — н.п. Озерки — а/д „Первомайское — Новокраюшкино — ЗАТО Сибирский“» — с 05:40 до 08:40 часов 9 июня.