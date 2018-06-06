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В Алтайском крае 7-9 июня ограничат движение из-за военных колонн
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В Алтайском крае 7-9 июня ограничат движение из-за военных колонн 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Движение в районе ЗАТО «Сибирский» Алтайского края временно ограничат 7, 8 и 9 июня из-за военных колонн.
По данным краевой ГИБДД, на участке «Садоводство „Горизонт“ — „Р-256“ — ЗАТО Сибирский» перекроют дорогу с 18:00 до 19:00 часов 7 июня.
На участке «Садоводство „Горизонт“ — „Р-256“ — ЗАТО Сибирский» — с 07:40 до 09:40 часов и с 16:10 до 17:10 часов 8 июня. На участке «ЗАТО Сибирский — „Р-256“ — н.п. Озерки — а/д „Первомайское — Новокраюшкино — ЗАТО Сибирский“» — с 05:40 до 08:40 часов 9 июня.
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