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Сергей Собянин поручил отремонтировать дачные дороги
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Сергей Собянин поручил отремонтировать дачные дороги 

Вечерняя Москва 23 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Во вторник, 5 июня, столичные власти приняли решение о выделении межбюджетного трансферта бюджету Московской области в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, расположенных на указанных автомобильных дорогах.
Речь идет о целевом финансировании ремонта дорог и дорожно-транспортной инфраструктуры, примыкающих к подмосковным садоводческим товариществам и дачным поселкам.
Конкретные перечни ремонтируемых объектов будут определены совместным решением органов власти Москвы и Московской области. В первую очередь будут ремонтироваться дороги, примыкающие к крупным дачным поселкам, а также дороги, находящиеся в плохом техническом состоянии.
Объем финансирования ремонта дорог составит 3,3 миллиарда в течение трех лет.
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