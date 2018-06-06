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Собянин пообещал отремонтировать дороги на дачах
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Собянин пообещал отремонтировать дороги на дачах 

Мослента 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В течение трех лет на ремонт дорог в дачных поселках выделят 3,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.
«Продолжаем разговор на любимую московскую тему — дачи. В течение трех лет выделим 3,3 миллиарда рублей на ремонт дорог. В первую очередь приведем в порядок совсем разбитые дороги и те, что примыкают к крупным дачным поселкам», — написал он.
Ранее стало известно, что власти Москвы займутся развитием транспортной инфраструктуры дачных поселков. Конкретные перечни ремонтируемых объектов будут определены совместным решением органов власти Москвы и Московской области.
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