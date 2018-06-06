Собянин пообещал отремонтировать дороги на дачах

В течение трех лет на ремонт дорог в дачных поселках выделят 3,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

«Продолжаем разговор на любимую московскую тему — дачи. В течение трех лет выделим 3,3 миллиарда рублей на ремонт дорог. В первую очередь приведем в порядок совсем разбитые дороги и те, что примыкают к крупным дачным поселкам», — написал он.