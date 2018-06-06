Собянин выделил 3,3 млрд рублей на ремонт дачных дорог в Подмосковье

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости . Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 3,3 миллиарда рублей на ремонт дачных дорог в Подмосковье, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра города.

"Предоставить межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету Московской области в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в 2018 году в размере 1 миллиона рублей, в 2019 году — 1 миллиона рублей, в 2020 году — 1,3 миллиона рублей", — говорится в документе.