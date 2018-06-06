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Собянин выделил 3,3 млрд рублей на ремонт дачных дорог в Подмосковье
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Собянин выделил 3,3 млрд рублей на ремонт дачных дорог в Подмосковье 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 3,3 миллиарда рублей на ремонт дачных дорог в Подмосковье, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра города.
"Предоставить межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету Московской области в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в 2018 году в размере 1 миллиона рублей, в 2019 году — 1 миллиона рублей, в 2020 году — 1,3 миллиона рублей", — говорится в документе.
Собянин поручил заместителю мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марату Хуснуллину и министру правительства Москвы, руководителю Департамента финансов Елене Зяббаровой проконтролировать выполнение распоряжения, следует из документа.
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