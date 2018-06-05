В Барнауле подросток обварился кипятком из прорвавшегося водопровода?

На прошлой неделе на проспекте Калинина тепломагистраль фонтанировала горячей водой; говорят, проходящий мимо юноша обварился. Аварийщики после откачки воды на месте прорыва поставили ограждение и всё! А ремонтировать-то эту трубу собираются?

Действительно, 22 мая в результате прорыва трубопровода с горячей водой на пр. Калинина, 16, пострадал 16-летний подросток, он госпитализирован с ожогами ног. Выяснением обстоятельств коммунальной аварии занялось региональное СУ СКР в рамках начатой доследственной проверки.

По информации пресс-секретаря Алтайского филиала СГК Анастасии Лукьяновой, повреждение теплосети произошло в результате коррозии металла трубопровода. Аварийный участок перекрыт, потребители получают горячую воду по резервной схеме. Так как этот участок относится к контуру Барнаульской ТЭЦ-2, принято решение отложить его ремонт на период с 28 июня по 11 июля — сразу после гидравлических испытаний теплосетей. К этому времени будут уточнены объёмы необходимых ремонтных работ и получены согласования с администрацией города и надзорными ведомствами.

Энергетики приносят свои извинения горожанам за причинённые неудобства. Представители компании связались с мамой пострадавшего подростка, выразив готовность оказать ему необходимую помощь.