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Названа причина отсутствия части автобусов на линии в Нижнем Новгороде
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Названа причина отсутствия части автобусов на линии в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
4 июня некоторые жители Нижнего Новгорода заметили, что дожидаться автобусов приходиться дольше обычного. Читатели NN.ru сообщили, что часть общественного транспорта не участвует в рейсах.
Всё оказалось не очень страшно, поскольку в рейс не вышло около 30 машин — а это менее 10% парка НПАП № 2. Всего по плану на линии должно работать 316 автобусов. Дело в том, что поставка масла происходит с нарушением графика, поэтому эта задержка иногда приводит к невыходу части транспорта. «Нижегородпассажиравтотранс» пообещал урегулировать данный вопрос до конца рабочей недели.
— Заправка автобусов дизельным топливом и компримированным природным газом происходит в штатном режиме, в соответствии с потребностями предприятия, — сообщил представитель муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс». — Поставка масла происходит с нарушением графика в связи с блокировкой расчетного счета предприятия, в связи с имеющейся кредиторской задолженностью по налогам и страховым сборам. Из 316 автобусов, которые по плану должны работать на линии, в рейс не вышло около 30 машин (менее 10%). Руководством муниципального предприятия предпринимаются все возможные меры по организации снятия блокировки с расчетного счета, что позволит возобновить нормальный график поставок масла — это плановая работа, направленная на нормальное функционирование муниципальных транспортных предприятий. Данный вопрос будет решен до конца текущей недели.
Ранее мы писали, что скоро во всех районах Нижнего Новгорода пройдут общественные обсуждения новой маршрутной сети.
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