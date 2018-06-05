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Автопропуска в зону фанфеста в Самаре будут выдавать до 14 июня
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Автопропуска в зону фанфеста в Самаре будут выдавать до 14 июня 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Согласование и выдачу аккредитаций автомобилей на время ЧМ-2018 продлили до 14 июня. Об этом во вторник, 5 июня, на заседании общественного совета гордумы сообщил руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.
— Выдавать и согласовывать аккредитации будем до последнего пропуска. Если придётся, вплоть до 14 июня. Мы согласовали эти сроки с ГУ МВД России по Самарской области, — пояснил глава транспортного ведомства.
Под ограничения в передвижении на личных автомобилях попали жители Самарского, Ленинского районов в связи с фестивалем болельщиков, который будет проходить на площади Куйбышева с 14 июня по 15 июля, и жители Кировского района, которые живут рядом со стадионом «Самара Арена».
По состоянию на 4 июня в Самарском районе согласовали 3000 заявок (1500 для физических и 1500 для юридических лиц). В Ленинском — более 3500 пропусков. В Кировском документы готовы для 600 физических и юридических лиц.
Проезжать к своим домам и работе самарцы будут через КПП. Общественный транспорт пустят в объезд. Для горожан власти подготовили схему движения автобусов, трамваев и троллейбусов.
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