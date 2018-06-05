Сервис Uber может начать использовать автомобили Waymo

Теперь воспользовавшись услугами Uber можно очутиться в автономном транспортном средстве от Waymo, сообщил главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи.

Выступая на недавней конференции представитель марки не упомянул о недавнем скандале, произошедшем по вине подразделения Alphabet, занимающегося разработкой автономных технологий. Напоминаем, ранее Waymo подал в суд на своего конкурента, указав, что тот присвоил себе их разработки. В результате конфликт был урегулирован с помощью 0,3 процентного вознаграждения от Uber (примерно 245 миллионов долларов).

Вместо обсуждения минувших происшествий, Хосросшахи сказал, что был бы рад приветствовать Waymo и дополнить сеть Uber их автомобилями. Представители марки решили убедить конкурента объединится, дабы еще больше приумножить прибыль, и подчеркнули, что подобное предложения является достаточно выгодным для Waymo.

Отмечается, на данный момент автономный парк Uber не функционирует в полном объеме (после несчастного случая). Тем не менее, компания намерена летом вернуть автономные прототипы на дорогу и обеспечить полную безопасность.