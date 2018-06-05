Ещё
Сервис Uber может начать использовать автомобили Waymo
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сервис Uber может начать использовать автомобили Waymo 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Теперь воспользовавшись услугами Uber можно очутиться в автономном транспортном средстве от Waymo, сообщил главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи.
Выступая на недавней конференции представитель марки не упомянул о недавнем скандале, произошедшем по вине подразделения Alphabet, занимающегося разработкой автономных технологий. Напоминаем, ранее Waymo подал в суд на своего конкурента, указав, что тот присвоил себе их разработки. В результате конфликт был урегулирован с помощью 0,3 процентного вознаграждения от Uber (примерно 245 миллионов долларов).
Вместо обсуждения минувших происшествий, Хосросшахи сказал, что был бы рад приветствовать Waymo и дополнить сеть Uber их автомобилями. Представители марки решили убедить конкурента объединится, дабы еще больше приумножить прибыль, и подчеркнули, что подобное предложения является достаточно выгодным для Waymo.
Отмечается, на данный момент автономный парк Uber не функционирует в полном объеме (после несчастного случая). Тем не менее, компания намерена летом вернуть автономные прототипы на дорогу и обеспечить полную безопасность.
Auto.Today: последние новости
Художница разрисовала роскошный Pagani Zonda S В конце года полиция начнет рассылать квитанции об уплате штрафов по почте Киевский мост Патона оборудуют мобильным барьером
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Влетели, и капец»: солист «Градусов» попал в ДТП7
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье13
Проблема с бензином решена400
Москвичей обрадовали появлением «всевидящих» камер42
Обновленный Tucson стал «мягким гибридом»
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение