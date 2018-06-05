В Лондоне появились «невидимые парковки» в стиле Джеймса Бонда

Владельцы элитных особняков Лондона отказываются от привычных подземных гаражей в пользу «невидимых» парковок в стиле Джеймса Бонда . Работает такой паркинг следующим образом: специальный подъемник опускает оставленную на улице машину под землю, автомобиль словно исчезает без следа, сообщает Metro.

Важно, что «гараж-колодец» может поглотить не одну машину, а целый автопарк весом до 30 тонн. Все зависит от глубины элитного паркинга. При этом погрузочная платформа крутится на 360 градусов (при выезде с нее не придется разворачиваться), а всю систему при желании можно оборудовать эффектной подсветкой.

Стоимость установки гаража в стиле Бонда начинается от 35 тысяч фунтов (примерно 3 миллионов рублей). Люкс-версия может обойтись любителям элитных машин в несколько миллионов.