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В Лондоне появились «невидимые парковки» в стиле Джеймса Бонда
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В Лондоне появились «невидимые парковки» в стиле Джеймса Бонда 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Владельцы элитных особняков Лондона отказываются от привычных подземных гаражей в пользу «невидимых» парковок в стиле Джеймса Бонда. Работает такой паркинг следующим образом: специальный подъемник опускает оставленную на улице машину под землю, автомобиль словно исчезает без следа, сообщает Metro.
Важно, что «гараж-колодец» может поглотить не одну машину, а целый автопарк весом до 30 тонн. Все зависит от глубины элитного паркинга. При этом погрузочная платформа крутится на 360 градусов (при выезде с нее не придется разворачиваться), а всю систему при желании можно оборудовать эффектной подсветкой.
Стоимость установки гаража в стиле Бонда начинается от 35 тысяч фунтов (примерно 3 миллионов рублей). Люкс-версия может обойтись любителям элитных машин в несколько миллионов.
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