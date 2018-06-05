Новая парковка появилась в Марфино после обращений жителей домов на ул. Кашенкин Луг

Новая парковка организована на ул. Кашенкин Луг в столичном районе Марфино после обращений жителей близлежащих домов. Об этом сообщает единый транспортный портал.

«В районе Марфино появилась новая парковка. На одной из улиц района водителям обустроили 33 парковочных места», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) поступали обращения жителей домов по ул. Кашенкин Луг, которым было негде оставлять свои автомобили. «Специалисты ЦОДД пересмотрели проектную документацию, и теперь на ул. Кашенкин Луг можно парковаться на нечетной стороне. У автовладельцев здесь стало на 33 парковочных места больше, при этом пять из них предназначено для маломобильных граждан», — уточняется в сообщении.