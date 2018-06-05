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На кладбище — по разрешению: автомобилистам закрыли путь на Вологодское
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На кладбище — по разрешению: автомобилистам закрыли путь на Вологодское 

29.ru 59 минут назад
Фото: 29.ru
Сегодня с 15 часов стал действовать запрет на въезд для автомобилей на Вологодское кладбище. Причина — неконтролируемый вандализм и захламление.
На кладбище несанкционированно валят деревья, постоянно переполняются контейнерные площадки, а иногда сюда наведываются и вандалы. Поэтому теперь, чтобы заехать на кладбище на машине, нужно получить специальное разрешение. При этом придется доказывать необходимость въезда.
— Это делается неопределенными лицами, которых практически невозможно поймать за руку. Ограничение въезда автотранспорта на территорию кладбища — одна из мер решения проблемы. Будем договариваться с МУП «Спецтрест» о контроле всех прибывающих машин. У специалистов «Спецтреста» будет ключ от ворот, следовательно, они смогут контролировать въезд транспортных средств. В то же время в случае обоснованной необходимости въезда на территорию необходимо будет оформлять специальное разрешение, обратившись на предприятие «Спецстрест», — сообщил заместитель главы Октябрьского округа Дмитрий Рубцов.
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