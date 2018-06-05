На кладбище — по разрешению: автомобилистам закрыли путь на Вологодское

Сегодня с 15 часов стал действовать запрет на въезд для автомобилей на Вологодское кладбище. Причина — неконтролируемый вандализм и захламление.

На кладбище несанкционированно валят деревья, постоянно переполняются контейнерные площадки, а иногда сюда наведываются и вандалы. Поэтому теперь, чтобы заехать на кладбище на машине, нужно получить специальное разрешение. При этом придется доказывать необходимость въезда.