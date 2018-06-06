В Архангельске закрыли для въезда Вологодское кладбище

Кузнечевское кладбище Архангельска (по другому — Вологодское) закрыли для въезда всех видов транспорта.

Причина запрета — глобальная приборка и наведение порядка. В последнее время на территории городского погоста орудуют вандалы, переполняются мусором контейнеры, а неизвестные «дровосеки» рубят деревья.

«Это делается неопределёнными лицами, которых практически невозможно поймать за руку, — комментирует заместитель главы Октябрьского округа Дмитрий Рубцов . — Ограничение въезда автотранспорта на территорию кладбища — одна из мер решения проблемы. Будем договариваться с МУП «Спецтрест» о контроле всех прибывающих машин».

Теперь для того, чтобы въехать на территорию кладбища, нужно будет оформить в «Спецтресте» специальное разрешение.