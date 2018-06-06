Ещё
В Архангельске закрыли для въезда Вологодское кладбище
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Архангельске закрыли для въезда Вологодское кладбище 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Кузнечевское кладбище Архангельска (по другому — Вологодское) закрыли для въезда всех видов транспорта.
Причина запрета — глобальная приборка и наведение порядка. В последнее время на территории городского погоста орудуют вандалы, переполняются мусором контейнеры, а неизвестные «дровосеки» рубят деревья.
«Это делается неопределёнными лицами, которых практически невозможно поймать за руку, — комментирует заместитель главы Октябрьского округа Дмитрий Рубцов. — Ограничение въезда автотранспорта на территорию кладбища — одна из мер решения проблемы. Будем договариваться с МУП «Спецтрест» о контроле всех прибывающих машин».
Теперь для того, чтобы въехать на территорию кладбища, нужно будет оформить в «Спецтресте» специальное разрешение.
АиФ Архангельск: последние новости
Пристёгивайтесь: в ДТП в Вельском районе пострадали дети С 20 июня в Архангельске отменят ряд поворотов на проспекте Обводный канал В Онеге женщина на «Хёндае» протаранила автобус
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина похоронила дешевый бензин308
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП11
Кого не пустят на Крымский мост
Проблема с бензином решена407
Большие внедорожники с маленькими моторами
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение