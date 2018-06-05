В Крутых Ключах начал работать пост скорой помощи

В микрорайоне «Кошелев-проект» открылось подразделение скорой медицинской помощи. Врачи уже получили лицензию. Об этом 63.ru рассказал главный врач самарской станции скорой помощи Вячеслав Малахов.

Этот пост относится к самарской областной станции скорой помощи, база которой находится в Новокуйбышевске, а одна из подстанций будет теперь в «Кошелеве».

— Конечно же, при необходимости и экипажи самарской скорой готовы приехать в этот район, — уточнил Вячеслав Малахов.

Подразделение в Крутых Ключах укомплектовали бригадами врачей, автомобилями и медикаментами.

Открытия государственной станции скорой помощи жители микрорайона ждали уже давно. И даже обращались по этому поводу к главе Самары. Какое-то время кошелевцев обслуживала частная скорая помощь по ОМС. Потом частники от них отказались, а самарские экипажи скорой доезжали до Крутых Ключей, по жалобам жителей, за 3–5 часов.