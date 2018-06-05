Госдума приняла проект закона о штрафах за нарушения правил эксплуатации лифтов

МОСКВА, 5 июня. / ТАСС /. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона о введении административной ответственности за нарушение правил эксплуатации лифтов и подъемных платформ для инвалидов. Инициатива была внесена на рассмотрение правительством РФ

Законопроект вносит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Ими предлагается ввести новую статью 9.11. «Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Согласно новым нормам, нарушение норм эксплуатации лифтов и платформ для инвалидов «влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей». Если же при этом была создана угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения аварии, то штрафы предлагается увеличить для граждан до трех-пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до двадцати-тридцати тысяч рублей и для юрлиц — до 300-350 тысяч рублей с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. Такие же штрафные санкции будут грозить за «невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания уполномоченного органа РФ по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза „Безопасность лифтов“ и „О безопасности машин и оборудования“.

Одновременно оговаривается, что „под гражданами понимаются физические лица, выполняющие работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание лифтов, систем диспетчерского (операторского) контроля, а также работы по ремонту, техническому освидетельствованию и обследованию подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах“.

Статистика за последние годы

В пояснительной записке указывается, что в 2010 году при авариях на лифтах погибло 2 человека, в 2011 году — 4 человека, в 2012 году — 1 человек, в 2013 году (после исключения лифтов из категории опасных производственных объектов) — 12 человек, в 2014 году — 14 человек. После наделения Ростехнадзора в 2014 году полномочиями по техническому расследованию аварий на опасных объектах (лифтах, подъемных платформах для инвалидов, пассажирских конвейерах (движущихся пешеходных дорожках), в том числе по подготовке предложений о мерах по устранению причин аварии и предупреждению возникновения подобных аварий, количество аварий, приведших к гибели людей, вновь начало сокращаться.

Так, в 2015 году (после наделения Ростехнадзора указанными полномочиями) при авариях на лифтах погибло 4 человека, в 2016 году — 6 человек. „Данная ситуация однозначно свидетельствует о необходимости совершенствования законодательства в целях обеспечения защищенности граждан на опасных объектах“, — заключают правительственные разработчики.