Опубликовано видео с перевернувшимся вместе с детьми батутом в Ленобласти

Двое юных жителей поселка Романовка в Ленинградской области попали в больницу после игр на установленном на площади батуте — надувную конструкцию снесло порывом ветра. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

ЧП произошло днем в минувший понедельник, 4 июня, во Всеволожском районе. На кадрах видно, как батут с легкостью переворачивается и отлетает на несколько метров в сторону. В этот момент там играли трое детей. Очевидцы утверждают, что дети просто выпали на асфальт.

Публикация от СУСКР по Ленинградской области (@47lenobl_sledcom) 5 Июн 2018 в 4:30 PDT Пятилетний малыш обошелся без серьезных травм, а вот восьмилетний мальчик ударился головой о землю и потерял сознание. Вместе с семилетней девочкой его доставили в больницу.

Батут в центре Романовки ставят каждое лето уже несколько сезонов подряд, однако о том, что его владелец — 33-летний житель Всеволожска — незаконно установил аттракцион, стало известно только теперь. Впрочем, один из прежних наемных работников заявил "Комсомольской правде" , что глава поселковой администрации Сергей Беляков был в курсе незаконного бизнеса.

"Батут там стоит более пяти лет, весь в заплатках. В том году он порвался, сдулся. В этом году улетел, а что будет дальше? Разговаривал с хозяином год назад. Белякову с батута по 15 тысяч рублей в месяц платили в конверте", — отметил мужчина.

Владельца аттракциона уже задержали.

На минувшей неделе аналогичный случай произошел в Астраханской области, где сильный ветер перевернул батут, в результате две девочки были госпитализированы в тяжелом состоянии.