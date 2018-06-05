Ещё
Опубликовано видео с перевернувшимся вместе с детьми батутом в Ленобласти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликовано видео с перевернувшимся вместе с детьми батутом в Ленобласти 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Двое юных жителей поселка Романовка в Ленинградской области попали в больницу после игр на установленном на площади батуте — надувную конструкцию снесло порывом ветра. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.
ЧП произошло днем в минувший понедельник, 4 июня, во Всеволожском районе. На кадрах видно, как батут с легкостью переворачивается и отлетает на несколько метров в сторону. В этот момент там играли трое детей. Очевидцы утверждают, что дети просто выпали на асфальт.
Публикация от СУСКР по Ленинградской области (@47lenobl_sledcom) 5 Июн 2018 в 4:30 PDT  Пятилетний малыш обошелся без серьезных травм, а вот восьмилетний мальчик ударился головой о землю и потерял сознание. Вместе с семилетней девочкой его доставили в больницу.
Батут в центре Романовки ставят каждое лето уже несколько сезонов подряд, однако о том, что его владелец — 33-летний житель Всеволожска — незаконно установил аттракцион, стало известно только теперь. Впрочем, один из прежних наемных работников заявил "Комсомольской правде", что глава поселковой администрации Сергей Беляков был в курсе незаконного бизнеса.
"Батут там стоит более пяти лет, весь в заплатках. В том году он порвался, сдулся. В этом году улетел, а что будет дальше? Разговаривал с хозяином год назад. Белякову с батута по 15 тысяч рублей в месяц платили в конверте", — отметил мужчина.
Владельца аттракциона уже задержали.
На минувшей неделе аналогичный случай произошел в Астраханской области, где сильный ветер перевернул батут, в результате две девочки были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Вести.Ru: последние новости
Тротуар в Ульяновске замостили надгробиями В Лондоне появились "невидимые парковки" в стиле Джеймса Бонда Ворона атаковала москвичку: почему птицы становятся опасными
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Влетели, и капец»: солист «Градусов» попал в ДТП7
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье13
Проблема с бензином решена400
Москвичей обрадовали появлением «всевидящих» камер42
Обновленный Tucson стал «мягким гибридом»
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
00:26
Наезд авто на подростков попал на видео
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение