В Ноябрьске почти две сотни человек получили уведомления о сокращении

Об этом «Ноябрьск 24» рассказал заместитель директора окружного департамента занятости Владимир Галишников.

Основной причиной увольнения значится оптимизация работы в компаниях. По данным департамента, под сокращение попали работники транспортных предприятий, здравоохранения, торговли, учреждений культуры и спорта, а также организаций досуга и развлечений.

«Из 177 человек, которым от работодателей направлены уведомления о сокращении, 43 — получили предложения о трудоустройстве, 89 — уже на пенсии», — сказал Галишников.

По данным на 29 мая, официально безработными в Ноябрьске числятся 399 человек. При этом в центре занятости имеется свыше тысячи вакансий. «Наиболее востребованными на данный момент являются водители автомобилей, монтажники, электромонтеры, инженеры, бухгалтеры, токари, слесари, повара, врачи различных специализаций, медработники младшего и среднего звена, учителя и воспитатели», — рассказал Галишников.

Напомним, в конце апреля УДСМ объявило о сокращении 150 человек из-за слияния нескольких учреждений.