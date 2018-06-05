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Наряды ДПС из пяти регионов усилят дорожную полицию Волгограда на время ЧМ-2018
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Наряды ДПС из пяти регионов усилят дорожную полицию Волгограда на время ЧМ-2018 

Rambler News Service 51 минуту назад
Во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу Волгоградским инспекторам в обеспечении правопорядка будут помогать наряды ДПС из Оренбурга, Липецка, а также Астраханской, Воронежской и Саратовской областей, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональное управление МВД.
Сотрудники полиции из других регионов находятся в непосредственном подчинении ГУ МВД России по Волгоградской области и будут нести службу в соответствии с утвержденной дислокацией.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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