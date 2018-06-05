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Трассу Ульяновск — Димитровград — Самара передадут в федеральную собственность
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Трассу Ульяновск — Димитровград — Самара передадут в федеральную собственность 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трассу Ульяновск-Димитровград-Самара передадут из региональной в федеральную собственность. Об этом стало известно в ходе встречи председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина и заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Астахова.
Александр Смекалин пояснил, что данное решение принято по итогам комиссии под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича. Ранее с данной инициативой к президенту России Владимиру Путину обратился губернатор региона Сергей Морозов.
«Благодаря этому из регионального дорожного фонда высвободится около 350 миллионов рублей, которые мы сможем направить на ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог», — отметил Александр Смекалин.
Во время переговоров стороны коснулись не только темы передачи в федеральную собственность трассы Ульяновск — Димитровград — Самара, но и согласовали «дорожную карту» Ульяновской области.
21 мая в Ульяновске на дороге к речному порту и пляжу просел асфальт, сообщения об этом стали публиковать в соцсетях горожане. Причиной стало то, что по трассе продолжали ездить грузовые автомобили.
Фото: правительство Ульяновской области
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