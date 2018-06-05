Трассу Ульяновск — Димитровград — Самара передадут в федеральную собственность

«Благодаря этому из регионального дорожного фонда высвободится около 350 миллионов рублей, которые мы сможем направить на ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог», — отметил Александр Смекалин.

Во время переговоров стороны коснулись не только темы передачи в федеральную собственность трассы Ульяновск — Димитровград — Самара, но и согласовали «дорожную карту» Ульяновской области.

21 мая в Ульяновске на дороге к речному порту и пляжу просел асфальт, сообщения об этом стали публиковать в соцсетях горожане. Причиной стало то, что по трассе продолжали ездить грузовые автомобили.

Фото: правительство Ульяновской области