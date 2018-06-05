Уфимский бельский мост откроют 30 июля

В эфире канала «Вся Уфа» прошла прямая линия с главой администрации, и градоначальник озвучил дату, когда будет открыто движение по бельскому мосту.

— Давайте 30 июля вместе пройдем по этому мосту и откроем его. Однако хочу сказать, что после ремонта мост сможет функционировать в полную силу только два сезона и в морозные дни путепровод будет закрыт. Мы максимум сможем продлить этот срок еще на год. Поэтому за три года мы должны решить этот вопрос. Сейчас мы получаем поддержку от Рустэма Закиевича и надеемся, что найдем быстрое решение, и будет построена вставка между мостами и при строительстве нового моста будет проведена полна реконструкция и проезжих частей, — рассказал Ирек Ялалов

В настоящее время уже установлены новые деформационные швы на опорах № 1 и 11. В процессе работы выяснилось, что на восьмой, последней опоре, которую необходимо отремонтировать, вскрылись дополнительные дефекты. Из-за отсутствия доступа обнаружить их было нельзя.

Изначально сроки сдачи устанавливали на День города, 12 июня, но позже решено было их сдвинуть ровно на месяц.