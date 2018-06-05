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Иностранные автобусы оснастят системой «Платон»
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Иностранные автобусы оснастят системой «Платон» 

Вести Калининград 18 минут назад
Фото: Вести Калининград
Иностранные автобусы, следующие в Калининградскую область на чемпионат мира, оснастят системой «Платон». Устройства раздадут бесплатно, правда придётся оставить залог в шесть тысяч восемьсот рублей. Наличие приборов обусловлено требованиями безопасности.
Российские автобусы должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС для въезда в Калининград. Сообщается, что в период ЧМ-2018 в усиленном режиме будет работать пять автомобильных пунктов пропуска: Мамоново 1, Мамоново 2, Багратионовск, Советск и Чернышевское. Для помощи иностранцам на границе хотят задействовать волонтёров. Также предусмотрена реверсивная схема движения в случае увеличения нагрузки на въезд и выезд. То есть при необходимости большая часть полос начинает работать в одном направлении.
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