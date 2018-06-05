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Почти 30 новых парковочных мест организовано около детской поликлиники №91 в районе Нагатино-Садовники
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Почти 30 новых парковочных мест организовано около детской поликлиники №91 в районе Нагатино-Садовники 

Агентство «Москва» 57 минут назад
«В районе Нагатино-Садовники организованы новые парковочные места. Больше мест для стоянки автомобилей появилось возле детской поликлиники», — говорится в сообщении.
По информации Центра организации дорожного движения (ЦОДД), около детской поликлиники №91 (ул. Академика Миллионщикова, д. 22) было организовано 27 дополнительных парковочных мест, три из которых предназначено для маломобильных граждан. «С увеличением парковки людям стало удобнее добираться до медицинских учреждений», — отмечается в сообщении.
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