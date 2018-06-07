Пять фактов о Bugatti Chiron из LEGO, о которых вы не знали

В первый день лета в крошечный датский город Биллунн нахлынули представители СМИ со всего мира — компания LEGO® анонсировала старт продаж конструктора LEGO Technic, который создавался в строгой секретности совместно с Bugatti . Корреспондент "Авторамблера" стал единственным журналистом из России, которому удалось попасть на презентацию в LEGO House и узнать у создателей подробности, которые не напишут в пресс-релизе.

Под грифом «совершенно секретно»

Chiron, состоящий из 3 599 деталей LEGO, стал одной из самых засекреченных коллабораций в истории компании. Дизайнеры и инженеры работали над конструктором два года — и за это время никто, кроме топ-менеджеров и непосредственных участников проекта, не знал о готовящемся гиперкаре.

Дизайнеры LEGO не тестировали настоящий Bugatti Chiron

Да, они действительно ездили на автомобиле Bugatti, однако это был не Chiron, а Veyron. Проект стартовал еще в 2016 году, когда «Широн» находился в разработке — дизайнеры LEGO присутствовали на разных этапах сборки первых предсерийных версий и познакомились с конструктивными особенностями гиперкара.

В разговоре с «Авторамблером» главный дизайнер LEGO Technic Энди Вудман заявил, что тест-драйв гиперкара, пусть и не того, который предстояло воплотить в кубиках, стал одним из самых веселых и запоминающихся этапов в работе над проектом. Тесты проходили во Франции, а в качестве инструктора выступил тест-пилот Bugatti.

Секретный Bugatti Chiron в подвале

Вудман поделился историей о том, как Bugatti предоставила им один из пяти автомобилей, собранных не для продажи. Его спрятали в подвале штаб-квартиры LEGO в Биллунне, где участники проекта досконально изучали автомобиль и проектировали его аналог из кубиков. «Когда ты стоишь рядом с настоящим Bugatti Chiron, и слышишь, как он заводится, ты впитываешь его энергетику — и это непередаваемые ощущения!», — поделился впечатлениями Вудман.

На разработку экстерьера ушло шесть месяцев, и столько же потребовалось на создание интерьера. Еще полгода было потрачено на то, чтобы собрать все части воедино.

У дизайнера Bugatti особые планы на LEGO Chiron

Со стороны автопроизводителя в проекте принимали участие всего несколько человек: одна команда работала над дизайном автомобиля по руководством Ахима Аншайдта, вторая — над технической «начинкой». Ее возглавлял инженер Яхин Швальбе.

По словам Швальбе, у него пока не было времени на то, чтобы собрать конструктор, однако он рассчитывает, что сможет сделать это в ближайшем будущем. «Я бы хотел снова окунуться в этот процесс, и при этом держать в голове все то, над чем мы работали последние два года », — пояснил он. Аншайдт, в свою очередь, признался, что в последний раз собирал конструктор более 40 лет назад. По его словам, он испытал передаваемые эмоции, когда увидел перед собой готовый набор, и решил подарить его своему отцу. Машину они буду собирать вместе — как и четыре десятилетия назад.

По словам Аншайдта, LEGO дает безграничные возможности для творчества: конструктор можно модифицировать, добавлять новые элементы или менять местами существующие. «Мы разговаривали об этом с Энди Вудманом, и он предположил, что, вполне вероятно, через пару месяцев к нам придет кто-то и заявит, что установил в Chiron электромотор и подключил его к пульту управления. Вот это мы и называем креативом», — заключил дизайнер Bugatti.

Не только подвижные элементы, но и аксессуары

Как и у многих других конструкторов такого уровня сложности, у Chiron имеются подвижные детали. Например, 16 цилиндров в моторе W16: их удалось сделать подвижными благодаря двум коленчатым валам. При этом конструкция такая же, как и у оригинального автомобиля: двигатель смонтирован с задней подвеской на отдельном подрамнике.

Кроме того, можно изменить положение активного заднего антикрыла — для этого даже предусмотрен специальный ключ. Само собой, у гиперкара открываются двери и моторный отсек, а также крутятся колеса, работают амортизаторы, складываются зеркала.

Особое внимание уделили деталям: за дисками можно обнаружить тормозные суппорты, выкрашенные в фирменный голубой цвет Bugatti, руль получил характерную для суперкаров плоскую нижнюю секцию и подрулевые лепестки 8-ступенчатой коробки, которые можно нажимать. За рулем скрывается крошечная панель приборов, проработанная до мельчайших подробностей. А в багажном отсеке машины спрятана брендированная сумка Bugatti.

Каждому игрушечному «Широну» присвоен номер — по аналогии с настоящими автомобилями, которые были выпущены ограниченным тиражом в несколько сотен экземпляров. Он располагается под капотом.

Семь часов на сборку в две руки

На сборку автомобиля у одного взрослого человека с особой сноровкой уйдет примерно семь часов. Именно столько времени понадобилось блогеру, который начал собирать Chiron сразу после окончания презентации и засиделся до позднего вечера. К слову, собирать придется все элемента машины — в том числе двигатель и коробку передач.

И еще несколько цифр

Соотношение настоящего Bugatti и игрушечного — 1:8. Гиперкар из LEGO достигает в длину 56 сантиметров, в ширину — 25 сантиметров, а в высоту — 14 сантиметров.

В сети «Мир кубиков» «Авторамблеру» рассказали, что в России набор LEGO Technic Bugatti Chiron стоит 29 999 рублей. Для сравнения, европейцам и американцам набор обходится примерно в ту же сумму — в 380 евро и в 350 долларов соответственно.

Фото: Иван Скороходов