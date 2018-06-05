Электронные ПТС не помешают оформлять ОСАГО

Раньше страховщики пугали россиян тем, что не все автовладельцы с ЭПТС смогут купить полис «автогражданки».

Страховые организации получат необходимую информацию для оформления ОСАГО для владельцев автомобилей с электронными паспортами транспортного средства (ЭПТС). Об этом рассказал представитель АО «Электронный паспорт». Компания входит в состав госкорпорации «Ростех» и является администратором систем электронных паспортов в странах Евразийского экономического союза

По словам представителя компании, «принципиальная договоренность о механизме обмена информацией» между Российским союзом автостраховщиков и АО «Электронный паспорт» была достигнута на днях.

Напомним, ранее в РСА заявили о том, что у владельцев ЭПТС могут возникнуть проблемы при оформлении ОСАГО. По словам исполнительного директора Союза Евгения Уфимцева, графа «собственник» в электронном документе не является обязательной для заполнения. То есть подтвердить право собственности на машину автовладелец сможет только с помощью договора купли-продажи, но этот документ не входит в перечень тех, которые можно использовать при покупке полиса «автогражданки».

Однако теперь проблема решена, так как будет налажен необходимый информационный обмен между РСА и АО «Электронный паспорт», на котором ранее настаивали страховщики.

Для того, чтобы в России начать использовать ЭПТС, понадобится одобрение приказа МВД об изменениях в порядке регистрации автомобилей. Предположительно нововведения будут приняты в текущем месяце. Известно, что некоторые автопроизводители планируют уже в июне 2018-го оформить первые электронные ПТС.

Все российские производители машин (как отечественных, так и иномарок местной сборки), а также организации, оформляющие импортируемые авто на таможне, должны перейти на ЭПТС немногим позже — с 1 июля 2018 года. Предположительно к этой дате завершится переходный период от бумажных паспортов транспортного средства к электронным. В РФ в тестовом режиме уже было оформлено более 18 000 таких документов. На сегодняшний день в единый реестр организаций-изготовителей, имеющих право оформлять ЭПТС, входит 292 компании.

При этом остальные страны ЕАЭС оказались всё ещё не готовы к внедрению ЭПТС: коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о продлении переходного периода до 1 ноября 2019 года. Отметим, формально это касается и России, так что в случае, если системы оформления электронных паспортов, взаимодействия со страховщиками или с базами ГИБДД , например, начнут сбоить, у исполнителей проекта будет время для «работы над ошибками».

В отличие от бумажного, электронный ПТС содержит больше информации об автомобиле (не только идентификационные данные). В документе будут технические сведения, пробег, прохождение техосмотра, история страхования, помимо этого появится указание о внесении изменений в конструкцию. Предполагается, что всё это поможет покупателям машин с пробегом избежать приобретения «кота в мешке», так как история эксплуатации автомобилей станет прозрачнее.

Ранее Минпромторг перечислял и другие преимущества ЭПТС перед бумажными аналогами. В их числе невозможность потерять такой документ, а также то, что на оформление придётся тратить меньше денег: не 800 рублей, как сейчас, а 600. При этом он не может закончиться вне зависимости от количества данных, а значит, нет надобности платить за его переоформление.

По материалам: www.kolesa.ru