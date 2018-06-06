ЭПТС не помешает оформлять ОСАГО

Сегодня стало известно о том, что электронный ПТС не станет преградой для получения полиса ОСАГО, так как два профильных ведомства всё-таки смогли найти общий язык и договориться о совместном сотрудничестве.

Напомним, что ранее ходили слухи о том, что владельцы паспортов для транспортных средств нового электронного образца будут испытывать трудности или вовсе не смогут оформлять автогражданку. Однако, теперь проблема решена, так ка был налажен необходимый информационный обмен. Все необходимые изменения в законодательстве будут приняты уже в этом месяце.

Отметим, что абсолютно все транспортные средства России должны будут обзавестись новыми электронными документами до начала следующего месяца. В тестовом режиме уже работает восемнадцать тысяч ПТС. Главной особенностью электронного документа является исчерпывающая информация про автомобили, включая его пробег, техсведения, происхождение и историю.