22 тысячи жителей Вологды получили горячую воду после плановых ремонтов раньше срока

Пять городских котельных были запушены в работу досрочно. Об этом рассказал сегодня заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин в ходе проверки работ по подготовке к новому отопительному сезону. Сейчас в самом разгаре кампания по ремонту тепловых сетей и котельных.

«Сейчас из 23 муниципальных котельных десять на ремонте, а остальные 13 работают. Причем пять запущены в эксплуатацию после ремонта досрочно. Это котельные по Пошехонскому шоссе, 36а, Болонина, 23а, Разина, 53б, Маяковского, 22а, Старому шоссе, 5. Раньше срока горячее водоснабжение получили 22 тысячи вологжан. Предприятие «Волоогдагортеплосеть» всегда стремится подать горячую воду раньше установленного срока. Там, где это возможно нагрузки котельной переключаются на другие источники с помощью перемычки, как это сделано сейчас на Горького, 99а. Однако в центральной части города, а также в шестом и пятом микрорайонах этого сделать не получится — там нет возможности переключения на другие теплоисточники, и запланированы масштабные ремонты. Поэтому сроки отключений составят более двух недель», — рассказал заместитель Мэра Вологды — начальник Департамента городского хозяйства Антон Мусихин.

Также активно идут работы по ремонту сетей. Чтобы уложиться в отведенные сроки, генеральный подрядчик привлекает дополнительные силы. Капитально ремонтируется участок теплопровода на улице Северной, где сети проходят по территории строящейся школы. Уже заменено 300 метров, и работы движутся к завершению.

«Решение заменить полностью все транзитные трубопроводы, проложенные по территории школы, принято для того, чтобы на долгую перспективу не заходить на благоустроенную территорию для ремонта сетей. Сейчас работы здесь завершены на 90%, идет перекрытие каналов теплосети, трубопроводы уже находятся под давлением циркулирующей воды, горячее водоснабжение подано в близлежащие дома на четыре дня раньше срока», — рассказал главный инженер предприятия «Вологдагортеплосеть» Владимир Петухов

Но есть и объекты, где подрядчики не уложились в срок. С задержкой на два дня подана горячая вода в два жилых дома и два детских сада по улице Пугачева. За ремонт участка, расположенного рядом с домом 30а, отвечает другой субподрядчик. Вопросы и претензии от городских властей прозвучали вполне обоснованно — ремонты должны проходить в строгом соответствии с графиком, чтобы горячая вода потребителям поступала в срок.

«Здесь заменен участок теплотрассы протяженностью 130 метров, сейчас вся тепломеханическая часть работ завершена, теплоноситель подан в трубы. По графику мы должны были закончить работы 4 июня, в срок не позволили уложиться погодные условия — 3 июня был проливной дождь, не успели закончить монтаж двух кранов запорной арматуры. Сейчас завершается изоляция стыков, после чего начнется благоустройство территории», — рассказал руководитель субподрядной организации Александр Андриановский.

Такая же ситуация произошла и на Болонина, 18. С задержкой на два дня горячая вода была подана в один из жилых домов. За срыв сроков выполнения работ «Вологдагортеплосетью» к генподрядчику будут применены штрафные санкции.

На своевременность и качество выполнения ремонтных работ также влияют долги вологжан за тепло, которые составляют более 1 млрд рублей. Эта сумма превышает долги предприятия перед ресурсоснабжающими организациями и не позволяет «Вологдагортеплосети» своевременно закупать материалы для ремонта.

Всего предприятию предстоит подготовить к будущему отопительному сезону 23 котельных и 320 км теплосетей. Запланировано капитально отремонтировать и переложить 6,7 км теплосетей.