Аукцион на ремонт Каменного моста объявлен в Вологде

Конкурс по выбору подрядчика для ремонта пешеходного моста стартовал в областной столице. До 9 июня городские власти ведут прием заявок. Название строительной организации объявят 18 июня.

В конце июня после подписания договора с подрядчиком начнутся строительные работы. Постройка конца XVIII века требует срочного ремонта: в каменной кладке есть значительные утраты, арочные проемы и водосточная система разрушаются. После реконструкции берега реки Золотухи откроют для обзора вологжан и гостей города.

Каменный мост — один из объектов, по которому Вологда получила поддержку Губернатора Вологодской области. На заседании Градостроительного совета в апреле Олег Кувшинников заявил о выделении областной столице 1,5 млрд рублей на реконструкцию улично-дорожной сети. Эти средства город получит в течение пяти лет.

В этом году отремонтируют Каменный и Октябрьский мосты, а также расширят часть проспекта Победы до четырех полос. На эти цели будет направлено 100 млн рублей.

Напомним, восстановить объект планируется в том виде, в котором он был изначально. Кроме того в порядок предстоит привести берега реки Золотухи. Об этом говорил Мэр Вологды Сергей Воропанов во время совещания на объекте в мае.