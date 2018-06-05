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Троллейбус сорвал провода на перекрестке улиц Ванеева и Суслова
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Троллейбус сорвал провода на перекрестке улиц Ванеева и Суслова 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Фотография снята 5 июня, во вторник вечером.
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