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Троллейбус сорвал провода на перекрестке улиц Ванеева и Суслова
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Троллейбус сорвал провода на перекрестке улиц Ванеева и Суслова
Newsroom24
1 час назад
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Фото:
Newsroom24
Фотография снята 5 июня, во вторник вечером.
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