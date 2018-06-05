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Власти Удмуртии переведут свой автопарк в режим такси
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Власти Удмуртии переведут свой автопарк в режим такси 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Реформирование транспортного цеха должно состояться в течение лета, «персоналка» в итоге будет закреплена только за губернатором.
Напомним, осенью власти Удмуртии решили провести эксперимент и пересадили на обычные такси сотрудников ряда министерств и ведомств. На такси чиновники могли ездить как по Ижевску, так и по районам республики, но исключительно по служебным делам. Ездили по обычному корпоративному тарифу: стоимость минимальной поездки — 99 рублей до пяти километров пути, далее 12 рублей за километр по городу и 14 рублей за его чертой.
По отзывам, чиновники говорили, что не видят большой разницы в том, на чем ездить по служебным делам. Однако, по словам руководителя Агентства информатизации и связи Удмуртии Тимура Меджитова, итоги эксперимента помимо существенной экономии показали и недостатки внешнего такси. Скажем, поездки по регионам влетали в копеечку.
— Сейчас мы пошли по немного другому пути, — разъясняет он. — Можно сказать, создаем собственное такси, то есть правительственные автомобили будут работать в режиме таксопарка, но только по своим заказам.
Их от чиновников принимают через мобильное приложение. Ближайший к месту автомобиль выезжает, привозит сотрудника (выбрать машину по своему усмотрению он не может), к примеру, на совещание и больше не ждет его два-три часа, а сразу принимает следующий заказ, а если его нет — возвращается на базу. Соответственно, как только совещание закончилось, чиновник снова вызывает автомобиль.
По словам чиновников, они не видят большой разницы в том, на чем ездить по служебным делам
Использовать машины в личных целях нельзя, даже при условии, что служащий готов заплатить из своего кармана. По итогам каждой поездки формируется путевой лист, поэтому в любой момент можно проверить, где был автомобиль. После завершения пилотной части проекта будет принято решение о сокращении автобазы. Сейчас в автопарке около 80 автомобилей, в том числе грузовых.
— Я думаю, что за год экономия от этого проекта должна составить несколько миллионов рублей, — подытожил Меджитов.
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