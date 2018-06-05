Как безопасно путешествовать автостопом

Лето — «горячий» сезон для любителей путешествовать на попутках.

Далеко не все могут позволить себе купить дорогостоящий билет на автобус, поезд или самолет, а кто-то не делает этого намеренно, ведь самостоятельное путешествие никогда не сравнится с тем, которое организовано через турфирму. Именно поэтому автостоп открывает целый мир возможностей тем, кто сам открыт миру и грезит незнакомыми землями. При этом ни возраст, ни пол человека не имеют большого значения.

Секретами автостопа с читателями «ВМ» делится 42-летний путешественник, основатель Академии Вольных Путешествий и автор проекта «Дом для всех» Антон Кротов.

— Начинать автостоп лучше с небольших поездок в 100-200 километров, чтобы немного освоиться. А уже когда станет более или менее понятно, что это такое и как работает, можно отправляться в дальние города и страны. Для многодневного путешествия нужно тщательно подготовиться, собрать в рюкзак необходимые вещи. Если вы планируете ночевать на улице, понадобится легкая палатка, пенка и спальник. Прежде чем стартовать, я советую новичкам погулять со всем скарбом часа два, и еще раз подумать, все ли вещи являются столь необходимыми. Все-таки придется много ходить, — отмечает Антон Кротов.

В своей книге «Практика вольных путешествий», которая стала карманной методичкой для российских автостопщиков, Антон Кротов подробно описывает, как голосовать, какие позиции на трассе являются удачными, а какие нет, и многое другое, что следует знать.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА

Позиция на трассе. На хорошей позиции водителю удобно и легко остановиться. Ради этого стоит порой пройти несколько километров пешком, зато потом поймать машину, которая возьмет вас на большее расстояние. Неудачные места — на мосту, в тоннеле, на эстакаде, на крутом подъеме или спуске, в черте населенного пункта, на автобусной остановке. Также не рекомендуется голосовать на узкой дороге, на участке с покатой обочиной или за поворотом, где вас не видно издалека.

Техника голосования. Важен положительный настрой. К каждому придет своя машина, нужно только дождаться. Голосовать нужно вытянутой рукой, табличкой, либо использовав жест с поднятым вверх большим пальцем. Проезжающим водителям смотреть в глаза и улыбаться.

Поведение в машине. Не нужно относиться к автостопу как к «халяве», ты платишь своим общением. Поэтому не молчите, но и не болтайте без умолку, это может утомить собеседника. Самое верное -разговорить самого водителя. Вы спокойно воспринимаете информацию, задаете вопросы, но в основном говорит он, радующийся, что нашел благодарного слушателя.

Девушки-автостопщицы. Представительницам слабого пола лучше путешествовать не в одиночку. Одежда автостопщицы должна быть скромной, закрытой и не облегающей, чтобы не привлекать излишнего внимания водителей-мужчин.

Опасен ли автостоп?

По мнению путешественника со стажем Антона Кротова, главная опасность, которая подстерегает автостопщика — это авария. В связи с этим во время голосования в темное время суток следует обзавестись светоотражающими наклейками на одежду. Никогда не следует садиться в автомобиль с пьяным водителем. При возможности нужно обязательно пристегнуться ремнем безопасности.

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