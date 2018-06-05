Как прокатиться на мотоцикле и остаться живым

В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» побывали участники объединения «МотоМосква» и подвели итоги прошедшего в столице Дня мотобезопасности.

Заодно профессиональные инструкторы и гости студии рассказали, как мотоциклистам не создавать конфликтных ситуаций на дороге или, если разойтись мирно не получилось, уладить конфликт с агрессивным оппонентом. Не были забыты и необходимые навыки первой помощи, а также правила управления мотоциклом в городской черте.

— В Москве живет еще много людей, которые только собираются покупать свой первый мотоцикл. Поэтому им необходимо знать несколько обязательных правил поведения за рулем, — говорит руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов . — Тем более что сегодня мотоцикл из развлечения, хобби, превращается в полноценное средство передвижения. Но из-за того, что другие участники дорожного движения еще не готовы к появлению мотоциклистов в большом количестве, периодически возникают некоторые казусы.

Сами мотоциклисты, и особенно это касается новичков, переоценивают свои силы, неправильно оценивают дорожную обстановку. Порой это приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Кроме того, стоит помнить, что при серьезном ДТП у мотоциклиста гораздо больше шансов выжить, чем у автомобилиста в таких же условиях. Но в мелком ДТП, на небольших скоростях, шансов получит травму у водителя мотоцикла гораздо больше. Заповеди начинающего байкера от руководителя «МотоМосква» Андрея Иванова

Без прав ты любитель, а не водитель

В первую очередь, перед там как выезжать покорять столицу на своем железном коне, начинающему байкеру необходимо получить права. Без прав вы не являетесь полноценным участником дорожного движения. Если нет желания сдавать экзамены — всегда есть трек, бездорожье, соревнования, но дороги общего пользования для вас, не имеющего прав, должны быть закрыты. Многих это, кстати, устраивает. Поэтому перед тем, как задумываться о сдаче экзаменов, можно взять в аренду байк и отправиться на трек, понять, а надо ли вам это вообще — ездить по городу. Может быть, вы вообще откажетесь от езды на мотоцикле, или вам хватит периодических выездов за город или на специальный трек, где можно кататься в свое удовольствие.

Учиться, учиться, и учиться…

Присмотритесь, какие упражнения включены в стандартный курс обучения вождению на мотоцикле. Более-менее ответственное руководство включит в программу дополнительные задачи, в частности, на маневрирование в потоке. Однако большинство, к сожалению, останавливается на стандартных шести упражнениях, не дающих полного понимания того, как стоит ездить на мотоцикле в городской черте. Также стоит выучить базовые правила первой помощи. И даже не столько ради того, чтобы оказать помощь самому себе, а затем, чтобы, находясь в сознании после аварии, можно было оценить свое состояние и объяснить окружающим, что надо и чего категорически не надо с собой делать. В частности, многие пытаются поднять упавшего мотоциклиста и увести его на обочину, однако если у него окажется поврежден позвоночник, то любое движение может только ухудшить положение. В качестве средств первой помощи абсолютный минимум, который стоит при себе иметь, — это медицинские перчатки, бинты и жгут. Они почти не займут места в рюкзаке и помогут спасти жизнь в ключевой момент.

Правильный выбор транспортного средства

После того, как права получены, следует с максимальной внимательностью подойти к выбору средства передвижения.

Хотя все мотоциклы — это категория «B», чтобы понять как сильно они между собой различаются, представьте, что по одной и той же дороге в одном потоке ездят легковушки, КАМАЗы, БелАЗы, танки, самокаты, трактора, велосипеды и так далее. Например, многие советуют новичкам брать мотоцикл с объемом двигателя в 600 кубических сантиметров. Однако такая модель, по утверждению профи, совершенно не подходит для новичка, так как может повести себя слишком непредсказуемо. Как шутят сами мотоциклисты, любой мотоцикл прослужит до конца жизни, если ездить достаточно быстро. Даже модель с двигателем в один литр намного предпочтительней, так как хоть и разгоняется быстрее, ведет себя куда спокойней. Поэтому лучше взять агрегат с объемом двигателя поменьше и как следует освоиться. Не стоит и думать, чтобы покупать транспорт «на вырост». Мотоциклы практически не падают в цене, поэтому куда проще продать старый агрегат,

Одеваемся потеплее

Купив себе первый мотоцикл, стоит, не отходя от кассы, приобрести для себя и всю необходимую экипировку. Озаботьтесь покупкой шлема, перчаток, куртки и мотоштанов. Все это есть как в виде комбинезона, так и отдельных элементов.

Лучшая экипировка — та, которая на тебе. Та, которую ты не оставил дома, потому что жарко. Если ты не пренебрег ей, она может спасти тебе жизнь.

Не стоит рисковать

Сверившись с вышеприведенным списком, и решив, что наконец можно выезжать на улицы, важно понимать, что необходимо здраво оценивать обстановку на дороге. Не нужно рваться сразу в гущу машин или пытаться ставить спортивные рекорды. Не стоит отбрасывать здравый смысл, оценивайте обстановку исходя из сложившейся ситуации.

В компании веселее и надежнее

Найдите себе хорошую компанию. Все те правила, которые описаны выше и те, которые сюда не попали, гораздо быстрее впитываются в обществе других таких же мотолюбителей, среди которых будут матерые ветераны, готовые подсказать выход из практически любой ситуации. Конечно, стоит обратить внимание, есть ли в таком обществе «заводилы», которые, сами не обладая всеми нужными навыками, подстрекают остальных на гонки и другие опасные приключения. Таких стоит обходить издалека и продолжить искать себе группу, в которой вы почувствуете себя комфортно.

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