Пока мы спали: место встречи Трампа и Ким Чен Ына, Киев вместо Москвы, отзыв автомобилей

В Белом доме назвали место встречи Дональда Трампа Ким Чен Ына ; немецкая авиакомпания перепутала Москву и Киев в ролике для ЧМ-2018; в Польше заявили о следах взрывчатых веществ на обломках Ту-154 Качиньского; Peugeot Citroen отзывают в России почти 20 тыс. автомобилей из-за стеклоочистителей — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных новостях в традиционном утреннем дайджесте.

Место встречи

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на острове Сентоса в Сингапуре, написала в твиттере пресс-секретарь ведомства Сара Сандерс

«Местом для проведения саммита между президентом США Дональдом Трампа и лидером КНДР Ким Чен Ыном станет отель «Капелла» на острове Сентоса в Сингапуре», — написала Сандерс. Также она поблагодарила сингапурские власти за гостеприимство.

Ранее агентство Kyodo, со ссылкой на дипломатические источники, заявило, что встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет 12 июня на острове Сентоса. Также сообщалось, что с предложением о данном месте выступили власти Соединенных Штатов.

Киев на замене

Крупная немецкая авиакомпания удалила из своих социальных сетей видеоролик посвященный чемпионату мира — 2018, в котором перепутала достопримечательности Москвы и Киева. Об этом сообщает «Советский спорт».

Как сообщает немецкое издание Bild, по сюжету ролика немецкие фанаты отправляются в Москву на чемпионат мира, однако в видео показываются достопримечательности столицы Украины, такие как церковь Рождества Христова и Андреевская церковь. Поскольку ролик «задел чувства пользователей» авиакомпания удалила видео.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Взрывчатка в деле

Представители польской комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском 2010 года, в результате которой погиб президент республики Лех Качиньский , сообщили об обнаружении на обломках самолета и теле одной из жертв крушения взрывчатки, передает Wiadomosci.

«Многие части самолета Ту-154М, а также тело, по крайней мере, одной жертвы, осмотренной специальными устройствами, показали наличие взрывчатых веществ», — говорится в тексте доклада, подготовленном комиссией.

Вместе с этим, члены комиссии сообщили, что в ходе исследования проб почвы с места катастрофы в них не было обнаружено содержания взрывчатых веществ.

Отзыв из-за стеклоочистителя

Бренды Peugeot и Citroen отзывают в России около 20 тыс., автомобилей, сообщает пресс-службе Росстандарта. Отзыву подлежат 10 954 автомобиля марки Peugeot (4007 ) и 8 734 автомобиля марки Citroen C-Crosser , реализованные с февраля 2008 года по сентябрь 2014 года.

Причиной отзыва автомобилей является особенность конструкции вентиляции переднего стеклоочистителя, строение которой может приводить к попаданию воды и последующей блокировке электродвигателя в результате коррозии внутренних элементов.

На транспортных средствах Peugeot (4007) и Citroen C-Crosser будет проведена замена электродвигателя стеклоочистителя и одной из тяг механизма стеклоочистителя.

Отзыву также подлежит один автомобиль Peugeot Partner и два автомобиля Citroen Berlingo , реализованные в январе 2018 года с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва — неисправность внутреннего компонента блока управления подушек безопасности. На транспортных будет выполнена замена блока управления подушки безопасности.

Росстандартом также согласована программа отзыва пять автомобилей Citroen С3 Aircross, реализованные в феврале 2018 года.

Причиной отзыва автомобилей Citroen С3 Aircross является особенность расположения электрического жгута — от возможного соприкосновения с окружающими элементами в зоне переднего правого пассажира электрический жгут может быть поврежден. На транспортных будет выполнена проверка и ремонт жгута проводов.