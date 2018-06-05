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«В подъезде настоящая баня»: жилой дом на Химмаше заволокло паром из-за аварии
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«В подъезде настоящая баня»: жилой дом на Химмаше заволокло паром из-за аварии 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Накануне вечером дом № 20 на улице Профсоюзной заволокло паром, который поднимался из подвала и распространялся вплоть до последнего, четвёртого этажа. Нормально выйти на улицу не могли жильцы обоих подъездов, так как из-за повышенной влажности одежда сразу же становилась сырой.
— В подъезде настоящая баня. В подвал вообще невозможно зайти. К тому же, там вода, может и током ударить, — рассказал E1.RU житель дома Александр.
Вскоре после аварии в подвале, ставшей причиной распространения пара, в одном из подъездов отключили электричество. Как сообщили E1.RU в Центральной диспетчерской службе, на место выехали сотрудники Свердловских тепловых сетей.
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