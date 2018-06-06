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Шок недели: «потомственный нотариус» на BMW обстрелял студента
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Шок недели: «потомственный нотариус» на BMW обстрелял студента 

ИД «Собеседник» 50 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Обозреватель Sobesednik.ru — о скандальном случае: нотариус на BMW едва не сбил, а потом обстрелял студента-медика.
Сколько их уже было, таких случаев. И каждый раз удивляешься: когда же наконец будут наказывать так, чтобы остальным неповадно стало?
Кириллу Артюху 32 года, он — «потомственный нотариус»: сам представитель этой профессии и отец его был нотариусом. Возраст вроде бы не мажорный, да и профессия предполагает кое-какое знание законов и кодекса поведения в обществе. Но вот не случилось.
В конце мая г-ну Артюху не понравилось, как повели себя студенты-медики на пешеходном переходе. А повели они себя так. 19-летний Илья Гулешов со своей однокурсницей Владой возвращались домой из магазина. На «зебре» возле них резко затормозил BMW. Сами знаете, как это происходит: водителю престижной иномарки «надо», его не заботят ни ПДД, ни сигналы светофора…
Влада в ответ на такую торопливость эмоционально стукнула ладонью по капоту чуть не сбившей студентов машины.
Сидевшего за рулем «потомственного нотариуса» это сильно разозлило. Он выскочил из авто и всадил 8 пуль из пневматики в спутника Влады. А сам сел за руль и скрылся. Илью доставили в больницу, прооперировали. Кирилла чуть позже поймали.
Так хочется, чтобы он получил по полной за свою «исключительность» — с реальным сроком, пожизненным лишением прав и запретом на профессию… Вот если бы такое случилось, правда ведь, это был бы настоящий шок для нас? Приятно же, когда закон в таких случаях побеждает. А это так нечасто случается…
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2018 под заголовком «Мажор на „бэхе“ с амбициями».
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