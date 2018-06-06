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«Умные» датчики на перекрестках: как они помогут движению в Москве
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«Умные» датчики на перекрестках: как они помогут движению в Москве 

Москва24 49 минут назад
Фото: Москва24
На столичных перекрестках будут широко применять систему «умных» датчиков, которые облегчат движение автомобилей и повысят безопасность пешеходов. Об этом порталу Москва 24 рассказал замруководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артур Шахбазян. Для чего нужны эти датчики и где они уже работают, читайте в материале портала Москва 24. "Умные" датчики Летом прошлого года в Зеленограде стартовал эксперимент по использованию индукционных петель для управления светофорами. На перекрестке Сосновой аллеи и проезда 4921 установили первые подземные детекторы, автоматически включающие зелёный сигнал при приближении к ним автомобиля. Оставаясь незамеченными для водителя они фактически играют роль регулировщика. Чтобы ремонтные работы не повредили инновационное оборудование, его пришлось уложить на глубине 13-15 сантиметров.
Новая система позволяет оптимизировать работу светофоров. Сигнал теперь переключается только тогда, когда это действительно необходимо. Это значительно облегчает жизнь автомобилистам. А для пешеходов предусмотрена специальная кнопка, нажав которую они могут приостановить транспортный поток и перейти дорогу.
Ранее для управления таких перекрестков устанавливали видео-датчики, но после испытаний они оказались слишком уязвимыми для погодных условий: сильные осадки, блик от яркого солнца — все это могло стать помехой. «Умные» петли же, находясь глубоко под асфальтом, практически не подвержены никакому воздействию. Сейчас они установлены почти на 10 перекрестках в Зеленограде. Новые петли Замруководителя ЦОДД Артур Шахбазян рассказал, что данная технология будет применяться по всей Москве. Сейчас специалисты дорабатывают алгоритмы работы «умных» датчиков и выбирают новые места установки.
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