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Эротический календарь, на котором видно вообще все
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Эротический календарь, на котором видно вообще все 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Пару лет назад японская компания Eizo, производящая профессиональные компьютерные дисплеи, выпустила необычный эротический календарь. Его бесплатно рассылали в клиники разных стран в комплекте с брошюрой о новой линейке мониторов для рентгеновского аппарата. Маркетологи, стоит признать, постарались на славу. Календарь с «костяными зайками» даже стал участником престижного международного конкурса рекламных проектов.
Источник: Amusing Planet
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