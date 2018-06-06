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Гражданский супруг опубликовал последнее видео погибшей участницы «Дома-2»
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Гражданский супруг опубликовал последнее видео погибшей участницы «Дома-2» 

Карельские вести 47 минут назад
Фото: Карельские вести
Тело экс-участницы «Дома-2» Марии Политовой было обнаружено в декабре прошлого года в Щёлковском районе Московской области. По словам гражданского мужа Артёма Шанурова, она страдала биполярным расстройством психики и ранее несколько раз пыталась покончить с собой. Он опубликовал последнее видео девушки, пояснив, что мать погибшей винит его в смерти дочери.
Как ранее сообщал «КВ», окоченелый от мороза труп Марии Политовой был найден в декабре прошлого года в Подмосковье, неподалеку от дачи ее бабушки. Сотрудники следственного управления установили, что смерть девушки наступила от отравления антидепрессантами и алкоголем.
Недавно Артём Шануров опубликовал последнее видео с Политовой, сообщив, что мама погибшей винит его в смерти дочери.
Это последнее видео Маши. Через двое суток ее не стало. Машина мать (она врач, как и все остальные родственники) в предельно некрасивой форме обвинила меня в том, что я ее убил. Потому что я «должен был догадаться, что ее нужно было госпитализировать». Прошло полгода, сегодня, когда траур закончился (формально), я хочу задать вопросы, на которые пытался получить ответ разными способами, но так и не получил. Я никого ни в чем не обвиняю, я не знаю вообще ничего, может всё было совсем иначе, чем я предполагаю. Но, поскольку мне не дали даже малейших шансов понять, почему произошло то, что произошло — я задам имеющиеся у меня вопросы просто в воздух, потому что держать их в себе нет сил. Адресованы они в первую очередь Машиной матери, которая изначально отказалась со мной знакомиться и не сообщила мне о нескольких смертельно опасных диагнозах, которые Маша от меня скрывала. Про биполярное расстройство я подозревал, но не был уверен, когда ее искали сказал прессе, чтобы не думали, что это PR — потом подтвердилось, угадал. Но там еще не только этот диагноз был. Сюда всё не влезает, так что прикрепляю ссылку на собственно вопросы. https://yadi.sk/i/OiZdeA753X7Uwn
Публикация от Мария П (@maria_politova) 4 Июн 2018 в 6:45 PDT  «Вот последнее видео Маши. Через двое суток её не стало. Машина мать (она врач, как и все остальные родственники) в предельно некрасивой форме обвинила меня в том, что я её убил», — написал Шануров.
Также он направил вопросы матери погибшей, которая, по его словам, не сообщила ему об опасных диагнозах дочери.
«Я хочу задать вопросы, на которые пытался получить ответ разными способами, но так и не получил. Мне не дали даже малейших шансов понять, почему это произошло, держать эти вопросы в себе у меня больше нет сил», — отметил он.
В частности, он просит уточнить, почему родственники не передали ему таблетки для Маши, тогда он мог бы держать их под замком и следить за их приемом. Также он сообщил, что мать Политовой отказывалась писать заявление в полицию, когда Маша пропала.
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