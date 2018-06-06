Железнодорожников на севере Хабаровского края некому лечить

Ежегодная «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным » состоится 7 июня. Глава государства ответит на вопросы, которые волнуют россиян. ИА «Хабаровский край сегодня» решило выяснить, какие проблемы хотели бы обсудить с президентом жители региона, о чем бы они спросили его, если бы представилась такая возможность?

Галина Колесник, пенсионерка, поселок Новый Ургал:

— Я сама 33 года отработала в узловой отделенческой больнице на станции Новый Ургал. Но сейчас меня, как и все 8 с половиной тысяч жителей нашего посёлка, больше всего волнует, что лечебное учреждение постепенно умирает. Ликвидированы родильное, реанимационное, детское, инфекционное, гинекологическое, неврологическое отделения.

Из-за того, что больница много лет не может найти анестезиолога, прекратил работу операционный блок. Лечиться жителям Нового Ургала, которые почти все являются железнодорожниками, бывшими, нынешними и будущими, теперь приходится в районном центре Чегдомыне.

До него 45 километров по совершенно разбитой трассе. Автобус ходит только утром, а возвращается вечером. Пациентам приходится заказывать такси, а это 700 — 800 рублей в одну сторону. Нам, особенно пенсионерам, это просто не по карману. Ну а в экстренных случаях больных везут на скорой. В Новом Ургале только одна машина. Вызывают на встречу машину из Чегдомына, на пол пути пациента в тяжёлом состоянии передают из одной скорой в другую. А когда новоургальская неотложка занята на другом вызове, приходится ждать скорую из райцентра. А это не меньше часа. Уже сколько было случаев, что люди умирали в дороге или на пороге чегдомынской больницы!

Жители Нового Ургала уже забросали просьбами восстановить закрытые отделения в железнодорожной больнице посёлка все инстанции. К нам готовы приехать узкие специалисты на постоянную работу. Но, видимо, у некоторых железнодорожных начальников просто отсутствует желание сохранить клинику.