«Я паркуюсь, как…»: полный газон «бедных» студентов, внедорожники на тротуарах и наглость на парковках

На минувшей неделе к народной борьбе с автохамами подключились специалисты управы Ленинского округа и пообещали привлечь к ответственности нарушителей, снятых на их территории. Самое большое количество машин, стоящих на газонах, наблюдается здесь у корпуса ТИУ на улице Мельникайте. Студенты-автомобилисты впервые «засветились» в нашей подборке на прошлой неделе. Помимо заслуженной славы вскоре они должны получить еще и штрафы.

Машины на газонах

Газон у корпуса ТИУ напоминает парковку. Машины здесь стоят ежедневно дружным рядком (ул. Мельникайте, 81)

— У дома № 81 на улице Мельникайте опять полный газон «бедных» студентов. Насколько я понимаю, единственное, на что способна тюменская исполнительная власть — это превращать в платные и без того немногочисленные парковки в центре города. В остальном, как показывает практика, эффективность практически равна нулю. Ни одного эвакуатора, ни одного наряда ГИБДД , ни малейшего движения на вверенной в их управление территории. Решение проблемы элементарно — шесть небольших столбиков, но видимо и это не под силу управленцам, — пишет читатель 72.ru.

Автохамов ежедневно привлекают к ответственности, но их не становится меньше

Студенты ТИУ на учебу на автобусах не ездят

На газонах уже накатаны колеи

Каждый день у корпуса ТИУ на Мельникайте можно увидеть десятки нарушителей правил парковки

На замечания прохожих молодые автомобилисты не реагируют

Штраф за парковку на газоне водителей не пугает

Улица Пермякова, 67 Возле института повышения квалификации сотрудников МВД на Амурской

Улица Широтная, 165 Улица Восстания, 19 Улица Пермякова, 65 Улица Широтная, 65 Машины на тротуарах

Внедорожник стоит на тротуаре, а ребенок на самокате объезжает его по дороге. Как вам? (ул. Пермякова, 81)

Мультимедийный музей на улице Орджоникидзе

Автомобилист так торопился на экскурсию, что решил бросить машину прямо у входа в музей

Улица Прокопия Артамонова, 4 Улица Мельникайте, 81 Улица 50 лет Октября, 36, корпус 1 В этом здании находятся 11 организаций

Автохамство на парковке

Улица Ленина, 65 — На улице Ленина у тюменской транспортной прокуратуры молодая девушка перекрыла выезд на парковке нескольким машинам, включая и меня с двумя детьми. Она ушла со словами «я разве что-то нарушаю?». Я парковалась на этом месте два раза и оба раза она вставала прямо перед моей машиной, — жалуется тюменская автомобилистка.

Тюменские «инвалиды»

Улица Свердлова

Улица Василия Гольцова, 15 Улица Геологоразведчиков, 21 Присылайте нам фотографии нарушений правил парковки на почту Написать письмо или сообщайте по телефону: 8-963-058-69-84 (SMS, WhatsApp, Viber).