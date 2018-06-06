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Новый платный участок М11 «Москва — Санкт-Петербург» открывается сегодня
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Новый платный участок М11 «Москва — Санкт-Петербург» открывается сегодня 

Авторадио 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Новгородская часть идет в объезд Валдая и Крестцов. Его протяжённость — 217 километров. С учетом ранее введенного объезда Торжка и Вышнего Волочка автомобилисты теперь смогут проехать по новой трассе от Твери до Великого Новгорода в общей сложности более 330 километров. Важная деталь — сейчас на М11 расположены не привычные АЗС, а топливные пункты самообслуживания, расплатиться там можно только банковской картой. Завершить строительство трассы обещают к концу этого года. Проезд по всей магистрали составит 2 тысячи рублей. Оплачивать можно в терминалах или при помощи транспондеров, во втором варианте предусмотрена скидка.
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