Сегодня открывается новый платный участок скоростной автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург»

Новгородская часть идет в объезд Валдая и Крестцов. Его протяжённость 217 километров, пишут «Вести». Полностью трассу «Москва-Санкт-Петербург» должны достроить до конца года, стоимость проезда уже известна — она составит 2 тысячи рублей. С учетом ранее введенного объезда Торжка и Вышнего Волочка автомобилисты теперь смогут проехать по новой трассе от Твери до Великого Новгорода в общей сложности более 330 километров. Это позволяет сократить время в пути на треть — вместо 8-9 часов примерно 5 с половиной.