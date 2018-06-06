Уникальный Chrysler ST Special уйдет на торгах RM Sotheby

Эта история берет свое начало в далеком 1951 году, когда главный дизайнер Chrysler Вирджил Экнер решил начать сотрудничество с итальянской корпорацией Ghia, в рамках которого дуэт должен производить серийные концепт-кары. Партнерство, которое продлилось всего несколько лет, принесло миру некоторые довольно впечатляющие проекты, благодаря участию французского импортера Chrysler Чарльза Ладуча.

Несмотря на то, что компаниям удалось выпустить автомобили крайне ограниченным тиражом, некоторые из них до сих пор радуют глаз истинных коллекционеров. Например, один из самых редких от Chrysler и Ghia, поставленный для частных клиентов, — ST Special. В общем было выпущено всего четыре единицы для богатых европейских клиентов. Транспортные средства получили элегантный внешний вид и были дополнены двигателями Hemi V8.

Конкретно данный экземпляр оказал в числе главных звезд автосалона в Турине в 1955 году, после чего перешел во владения французского композитора Оскара Лакруа. На этом путь Chrysler ST Special не закончился, и он прошел еще нескольких владельцев, пока не оказался в Соединенных Штатах и не был полностью восстановлен в 2014 году. Теперь Chrysler ST Special от Ghia, имеющий двухцветный кожаный интерьер, должен стать одним из главных участников аукциона RM Sotheby в Монтерее в августе этого года.