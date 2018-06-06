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Лайфхак: как сэкономить на бензине
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Лайфхак: как сэкономить на бензине 

Рамблер 5 минут назад
Россияне экономят на бензине, покупая его в складчину, сообщает Life.
Цены на бензин в России растут со второй половины апреля, в связи с чем все большую популярность среди граждан страны приобретают группы в соцсетях, которые продают бензин дешевле, чем автозаправки.
Принцип работы таких групп заключается в том, что их подписчики «скидываются» и покупают топливо оптом. Издание отмечает, что есть немало людей, которые покупают бензин таким образом постоянно. Один из них заявил порталу, что начал покупать топливо в интернете после «неудачной» заправки на крупной АЗС, после которой ему пришлось промывать топливную систему и бензобак.
«К тому же цены растут», — посетовал он.
Между тем глава Российского топливного союза Евгений Аркуша уверен, что в подобных группах продают «либо суррогат, либо контрафакт», а россияне слишком доверчивы. По его словам, сейчас оптовые цены на топливо выше, чем розничные, а виной тому — фискальная и тарифно-экспортная политика властей.
Тем временем портал Lifehacker рассказал о нескольких способах, как можно сэкономить на бензине, не покупая его в сомнительных местах.
Так, снизить расход топлива можно, уменьшив коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx) автомобиля, например, убрав багажник с крыши своего Gelandewagen, закрыв окна и люк.
Снижение массы машины также сократит расход бензина, для чего достаточно не возить с собой лишние вещи, например, зимнюю резину.
Уменьшит расход и «умный» стиль вождение, а именно более редкое использование педали тормоза, однако делать это нужно безопасно, правильно выбирая скорость, учитывая работу светофоров и пробки.
Крейсерская скорость на трассах позволяет расходовать минимальное количество топлива. Обычно достичь ее можно на последней передаче при 2-2,5 тысячи оборотов в минуту.
Также стоит правильно выбирать шины, так как они по разному влияют на расход бензина, и правильно регулировать давление в них.
Кроме того, можно обзавестись отапливаемым гаражом, чтобы не прогревать машину зимой, тратя бензин, а также дисконтной картой заправки, что позволит экономить на покупках топлива.
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