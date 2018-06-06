Полный провал. Дорожный дефект в Ерзовке может обернуться катастрофой

Дорога по ул. Промышленной в посёлке Ерзовка проходит над огромным обвалом и может рухнуть.

Она тянется от промышленной зоны посёлка до развилки с федеральной трассой, всего пару километров длиной. Но именно по ней проходит основной трафик грузовозов, которые везут товары из крупных логистических баз и складов торговых сетей и производств. Через этот скромный проезд снабжаются продуктами крупные магазины по всей области. Каждые 2-3 минуты по дороге проезжает трейлер с продовольствием. В сутки такой поток исчисляется сотнями машин. И каждая с риском.

Дорога утекла

«Весной во время таянья улица превратилась в сплошной бурлящий поток, — рассказывает местный житель Дмитрий Викторович. — Вода шла таким напором, что салон проезжающих автомобилей заливало!».

Ливневого коллектора в посёлке нет, талая вода устремилась поверх дороги и водопадом уходила в ближайшую балку. В результате дорожная дамба через балку не выдержала. Часть дамбы вместе с лотком для сброса воды смыло, обрушило на дно оврага. Образовавшаяся овражная пропасть теперь практически врезается в дорожное полотно. Ещё чуть-чуть, и участок дороги может просесть.

«Аварийная дорога находится на балансе нашего посёлка, хоть и построили её совсем недавно коммерсанты для своих целей — вывоза и подвоза продукции, — вздыхает глава Ерзовского поселения Сергей Зубанков. — Специалисты говорят, этой гигантской промоины могло бы не быть, если бы не грубые просчёты проектировщиков. А теперь, чтобы исправить дорожный дефект, нужны миллионы рублей. Только составление проектной сметной документации обойдётся бюджету поселка в 2 млн 130 тыс. руб. Не меньшие затраты — на дорожные работы. Поселковая дума должна решить, когда и как финансировать работы».

Дорожные специалисты утверждают: подготовка проекта, организация конкурса по срочному ремонту дамбы с дорогой займёт не один месяц. Всё это время многотонные фуры и люди будут рисковать.

Ни жарко ни холодно

Продовольственные базы и логистические центры, построенные в Ерзовке в последние годы, вдохнули в экономику посёлка новую жизнь. Сотни ерзовчан получили работу. Но возникли и новые проблемы. Посёлок заполонил большегрузный транспорт. Его поток не затихает ни днём, ни ночью.

«Нам от этой дороги ни жарко ни холодно, — считает местная жительница Любовь Тараненко. — Но меня и многих ерзовчан глубоко возмущает такое положение дел: строили дорогу для своих нужд богатенькие федеральные торговые сети. А расхлёбывать дорожный обвал должен теперь скромный бюджет посёлка? Да в Ерзовке до сих пор половина поселения вообще без питьевой воды сидит — многие скважины ещё советских времён не работают, ездим за водой по родникам и магазинам. Выходит, поселковым властям, кроме как на эту дорогу, деньги тратить некуда. Другие проблемы посёлка решены?!».

«Необходимы два взаимно связанных алгоритма решения проблемы разрушенной дамбы с автодорогой, — считает глава реготделения организации «Движение автомобилистов России» Армен Оганесян . — Во-первых, с органами ГИБДД , облавтодором нужно срочно подготовить решение о временном ограничении движения большегрузов по фактически разрушенной дороге. Лучше оставить для движения одну полосу, самую дальнюю от обвала. Причём разрешить там временно лишь движение легкового транспорта. Грузовой транспорт пусть идёт в обход в целях собственной же безопасности. Второй момент: нужно официально обратиться к крупному торговому бизнесу с просьбой помочь местному поселению с софинансированием работ по устранению дорожного дефекта».

Кстати, прокуратурой Городищенского района на днях уже направлено представление в адрес поселковой власти Ерзовки о срочном устранении дорожного провала. Но она и так понимает всю серьёзность ситуации. Главное, чтобы её не оставили с проблемой один на один.