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Переполненные автобусы и трамваи Екатеринбурга вычислят с помощью датчиков подсчета пассажиров
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Переполненные автобусы и трамваи Екатеринбурга вычислят с помощью датчиков подсчета пассажиров 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Общественный транспорт Екатеринбурга оборудовали специальными датчиками, которые будут считать пассажиров. Об этом Е1.RU рассказал вице-мэр по вопросам транспорта, благоустройства и экологии Евгений Архипов.
По его словам, информация о пассажиропотоке в режиме реального времени будет передаваться в Центр управления пассажирскими перевозками. Если транспорт на том или ином маршруте будет переполнен, то специалисты центра будут оперативно направлять на линию дополнительные машины.
— Новое оборудование установлено на 30 муниципальных автобусах, 30 трамваях и 20 троллейбусах, — уточнил Евгений Архипов. — Это датчики, которые работают в режиме реального времени и дают наиболее точные цифры с минимальными погрешностями. На первом этапе будем использовать их для составления расписаний и оптимизации маршрутной сети.
Центр управления пассажирскими перевозками появился в Екатеринбурге в 2017 году. Его открыли в преддверии чемпионата мира по футболу и внедрения новой маршрутной сети, которое запланировано на лето 2019 года. Центр контролирует работу общественного транспорта в городе. Об этом в интервью Е1.RU подробно рассказывал глава транспортного комитета мэрии Игорь Федотов.
Как выглядит центр управления перевозками, смотрите в нашем репортаже.
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