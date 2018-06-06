Переполненные автобусы и трамваи Екатеринбурга вычислят с помощью датчиков подсчета пассажиров

Общественный транспорт Екатеринбурга оборудовали специальными датчиками, которые будут считать пассажиров. Об этом Е1.RU рассказал вице-мэр по вопросам транспорта, благоустройства и экологии Евгений Архипов

По его словам, информация о пассажиропотоке в режиме реального времени будет передаваться в Центр управления пассажирскими перевозками. Если транспорт на том или ином маршруте будет переполнен, то специалисты центра будут оперативно направлять на линию дополнительные машины.

— Новое оборудование установлено на 30 муниципальных автобусах, 30 трамваях и 20 троллейбусах, — уточнил Евгений Архипов. — Это датчики, которые работают в режиме реального времени и дают наиболее точные цифры с минимальными погрешностями. На первом этапе будем использовать их для составления расписаний и оптимизации маршрутной сети.

Центр управления пассажирскими перевозками появился в Екатеринбурге в 2017 году. Его открыли в преддверии чемпионата мира по футболу и внедрения новой маршрутной сети, которое запланировано на лето 2019 года. Центр контролирует работу общественного транспорта в городе. Об этом в интервью Е1.RU подробно рассказывал глава транспортного комитета мэрии Игорь Федотов

Как выглядит центр управления перевозками, смотрите в нашем репортаже.

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