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В Пятигорске запретили приезжать ночью к месту дуэли Лермонтова
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В Пятигорске запретили приезжать ночью к месту дуэли Лермонтова 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Власти Пятигорска ограничили движение возле места дуэли М. Ю. Лермонтова, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.
На въезде к месту дуэли установили знаки, запрещающие въезд, остановку и стоянку транспорта с 22:00 до 4:00. Нарушителей будет забирать эвакуатор. Исключение сделали только для городского транспорта, автомобилей граждан, работающих в зоне действия знака, почтовых служб, инвалидов и лиц, перевозящих их.
Ограничения на время посещения культурного объекта ввели по настоятельной просьбе пятигорчан, живущих по соседству с курортной зоной. Местные жители недовольны тем, что по ночам к месту дуэли Лермонтова приезжают представители различных субкультур и нарушают тишину. Облюбовавшие достопримечательность отдыхающие паркуют возле памятника автомобили, устраивают дискотеки, распивают спиртное и мусорят. Городские полицейские регулярно составляют акты об административных правонарушениях в результате таких пирушек в курортной зоне. Теперь о спокойствии пятигорчан позаботятся дорожные знаки.
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