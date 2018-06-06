В Пятигорске запретили приезжать ночью к месту дуэли Лермонтова

Власти Пятигорска ограничили движение возле места дуэли М. Ю. Лермонтова, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.

На въезде к месту дуэли установили знаки, запрещающие въезд, остановку и стоянку транспорта с 22:00 до 4:00. Нарушителей будет забирать эвакуатор. Исключение сделали только для городского транспорта, автомобилей граждан, работающих в зоне действия знака, почтовых служб , инвалидов и лиц, перевозящих их.

Ограничения на время посещения культурного объекта ввели по настоятельной просьбе пятигорчан, живущих по соседству с курортной зоной. Местные жители недовольны тем, что по ночам к месту дуэли Лермонтова приезжают представители различных субкультур и нарушают тишину. Облюбовавшие достопримечательность отдыхающие паркуют возле памятника автомобили, устраивают дискотеки, распивают спиртное и мусорят. Городские полицейские регулярно составляют акты об административных правонарушениях в результате таких пирушек в курортной зоне. Теперь о спокойствии пятигорчан позаботятся дорожные знаки.