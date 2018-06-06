Красноярцы могут принять участие в съемках шоу «Утилизатор»

С 15 по 21 июля в Красноярске пройдут съемки нового сезона популярного шоу «Утилизатор», который покажут на ТК «Че». Идея программы — очистить города от автохлама. Для этого авторы программы ищут владельцев старых автомобилей. Таких немало в каждом дворе, которые не ездят, но занимают парковочные места. Хозяину жалко выбросить на свалку, но и ездить на нем невозможно. Ведущий программы опытный автомеханик Юрий Сидоренко сходу определяет проблему авто и называет его реальную стоимость. Но чтобы утилизировать и получить деньги за «автохлам», хозяину машины надо поучаствовать в викторине и ответить на 10 вопросов, которые связаны, естественно, с автомобильной тематикой. В итоге участник шоу может получить не только реальную стоимость автомобиля, но и 50 тысяч рублей.

Чтобы стать участником шоу, нужно заполнить анкету на сайте, иметь автомобиль и интересную историю, связанную с ним.