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Автомобильные номера с чернилами, как у электронных книг, представили в США
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Автомобильные номера с чернилами, как у электронных книг, представили в США 

360tv.ru 1 час назад
Продвинутые номерные знаки, созданные на основе технологии E‐ink ‐ электронная бумага и электронные чернила ‐ тестируются в Калифорнии. Цифры и другие обозначения выводятся на дисплей, который по функционалу похож на электронную книгу. Также на дисплей можно выводить и стороннюю информацию ‐ например, рекламу, сообщило местное издание The Sacramento Bee.
Номерной знак также оснащен устройством слежения. Оно позволит полиции оперативно отыскать автомобиль в случае угона. Кроме того, электронный номер отменяет необходимость идти в Департамент автотранспорта Калифорнии для переоформления кипы бумаг.
Пока что говорится о приблизительной цене в 700 долларов за комплект электронных номерных знаков, плюс установка. По мнению издания, разработчикам предстоит еще немало потрудиться, чтобы сделать новинку привлекательной для конечного потребителя.
В МВД России тем временем задумались об оснащении всех автомобилей специальными электрочипами. Таким образом распознать нечитаемые номерные знаки станет возможным даже в полной темноте. Технологию предложили доработать путем установления дополнительных датчиков под стекла машин. ГИБДД Татарстана уже протестировало такие чипы на казанских дорогах. В ходе проверки были опознаны 98% номерных знаков нарушителей.
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