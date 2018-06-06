Автомобильные номера с чернилами, как у электронных книг, представили в США

Продвинутые номерные знаки, созданные на основе технологии E‐ink ‐ электронная бумага и электронные чернила ‐ тестируются в Калифорнии. Цифры и другие обозначения выводятся на дисплей, который по функционалу похож на электронную книгу. Также на дисплей можно выводить и стороннюю информацию ‐ например, рекламу, сообщило местное издание The Sacramento Bee.

Номерной знак также оснащен устройством слежения. Оно позволит полиции оперативно отыскать автомобиль в случае угона. Кроме того, электронный номер отменяет необходимость идти в Департамент автотранспорта Калифорнии для переоформления кипы бумаг.

Пока что говорится о приблизительной цене в 700 долларов за комплект электронных номерных знаков, плюс установка. По мнению издания, разработчикам предстоит еще немало потрудиться, чтобы сделать новинку привлекательной для конечного потребителя.